غدًا.. "محلية النواب" تضع معايير اختيار القيادات المحلية

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة أحمد السجينى، غدًا، اجتماعها لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، والاستماع لوزير التنمية المحلية بشأن وضع معايير تحديد اختيار القيادات المحلية.



وتناقش اللجنة طلب إحاطة بشأن تأخر افتتاح مجزر 15 مايو الآلى بحلوان محافظة القاهرة حتى الآن، ما أدى إلى انتشار الذبح العشوائى بالشوارع، وتعرض حياة المواطنين للخطر نتيجة الذبح خارج المجازر.



وتتابع اللجنة سياسة ومجهودات وزارة التنمية المحلية وفقًا لاختصاصاتها المنصوص عليها في القانون، عن فترة الخمسة عشر شهرًا المنقضية، فضلًا عن الرؤية المستقبلية وخطة عملها للمرحلة القادمة، واستمرار متابعة الإجراءات التى اتخذتها الوزارة لوضع وتحديد معايير اختيار القيادات المحلية والمجهودات التى تقوم بها لتدريب ورفع كفاءة العاملين بالوحدات المحلية، وتطوير معهد سقارة، فضلًا عن الاستماع إلى وزير التنمية المحلية بشأن هذا الملف، بحضور وزير التنمية المحلية.