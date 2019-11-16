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كاتب صحفي: 27 ألف امرأة تركية معتقلة في سجون أردوغان دون تهمة

السبت 16/نوفمبر/2019 - 08:27 م
جريدة الدستور
رباب الأهواني
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قال وليد طوغان، الكاتب الصحفي، إن تركيا تعتبر الآن من الدول الـ17 المصنفة في قضايا منهجية لتعذيب وقتل النساء.

وأضاف "طوغان" خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "dmc" اليوم السبت، أن عدد معتقلات النساء في تركيا زاد حتى تم نقلهم في سجون الرجال.

وأوضح طوغان، أنه بحسب بعض التقارير، فإنه يوجد 27 ألف امرأة تركية محجوزة بلا تهمة ودون أن تقدم إلى القضاء، في 6 سجون خاصة بالرجال في تركيا، مشيرًا إلى أن هذه الانتهاكات ضد حقوق الإنسان لا يتواجد في أي دولة من دول العالم، لدرجة أن تركيا أصبحت أسوء من دولة "فيجي" المصنفة الأسوء في حقوق الإنسان.

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