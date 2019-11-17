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محافظات

العثور على رضيع عمره يوم بمسجد السيد البدوى

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 04:02 ص
جريدة الدستور
الغربية حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
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أبلغت سيدة من المترددين الدائمين على ضريح العارف بالله السيد البدوي، بالمسجد الأحمدي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، عن العثور على رضيع عمره يوم واحد ملفوف داخل شال حريمي بالقرب من دورات المياه الرئيسية بالمسجد.

وعلى الفور تحرك مسئولي المسجد وقاموا بالتحفظ على الطفل، لحين إخطار الأجهزة الأمنية، وانتقل ضباط نقطة شرطة السيد البدوي والخدمات من المباحث للبحث عن المتسبب فى إلقاء الرضيع ومشاهدة كاميرات المراقبة لمحاولة التعرف عليه، وجاري تفريغ الكاميرات المحيطة.

وانتقلت سيارة إسعاف إلى المسجد، وذلك لنقل الرضيع لمستشفى المنشاوي العام للكشف الطبي عليه ووضعه تحت الرعاية الطبية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة للتصرف.

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