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ديميت أوزديمير بين المعجبين في "أذربيجان".. صور

السبت 16/نوفمبر/2019 - 08:22 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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اختيرت النجمة التركية ديميت أوزديمير، الشهيرة عربيًا باسم "سنام"، في مسلسل "الطائر المبكر"، مؤخرًا كنجمة لإحدى ماركات الشامبو الشهيرة.

وتقوم ديميت، بجولة دعائية الآن للماركة في أذربيجان، والتي عبرت عن سعادتها وحفاوة استقبالها فيها، كما التقت بعدد كبير من جمهورها فيها.

وحرصت ديميت على التقاط صور تذكارية مع عدد كبير من الجمهور، كما وثقت هذه اللحظة بالتقاط صورة على طريق السليفي معهم جميعًا، وكانت بعض الأخبار قد كشفت عن أن ديميت تلقت مقابل حملتها 3 ملايين ليرة تركية.

من ناحية أخرى، بدأت ديميت مؤخرًا بتصوير مشاهد مسلسلها الجديد "منزلي"، مع النجم التركي إبراهيم تشيليكول.

يذكر أن ديميت أوزديمير، تألقت في دورها بمسلسل "الطائر المبكر"، والذي عرض مؤخرًا وحقق نسبة نجاح كبيرة وتمت ترجمته لأكثر من لغة، وتدور قصته حول علاقة حب تجمع بين صاحب شركة إعلانات كبرى، وموظفة لديه ولعبت الصدفة دورًا أساسيًا في بداية قصة حبهما، كما تمر بالعديد من الأزمات، وهو من بطولة جان يامان، والنجمة ديميت أوزديمير.

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