"صحة النواب" تناقش مشروع قانون رعاية المريض النفسي

تعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، 10 اجتماعات لها الأسبوع الجاري، على مدى أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، برئاسة الدكتور محمد العماري.



وتناقش اللجنة خلال اجتماعاتها، الأحد، بيان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الذى ألقاه أمام المجلس بجلسة الثلاثاء الموافق 8 أكتوبر 2019، (فيما يخص قطاعي الصحة والسكان)".



وتناقش خلال اجتماعاتها الاثنين، نتائج الزيارة الميدانية التي قامت بها لجنة الشئون الصحية إلى (مدينة السادس من أكتوبر) يوم الأربعاء الموافق 23102019؛ لتفقد المنظومة الصحية بهـا.



كما تعقد جلستي استماع بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2019، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، وحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.



وتستعرض خلال اجتماعاتها الثلاثاء "قرار رئيس الجمهورية رقم 539 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة بين القاهرة وواشنطن، بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة والموقع في القاهرة بتاريخ 482019، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية".