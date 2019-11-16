غدًا.. "صناعة النواب" تناقش مشكلات الأراضي الصناعية

تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب، غدًا الأحد، بحضور وزير التجارة والصناعة، طلبى إحاطة مقدمين من النائب سليمان وهدان، وكيل المجلس، بشأن قيام وزارة التجارة والصناعة بتسجيل بعض الماركات التجارية دون تحديد مواصفات موحدة، ما أدى إلى احتكار الاستيراد على أفراد محددين.



أما طلب الإحاطة الثانى فهو بشأن تعاقد هيئة التنمية الصناعية مع أحد رجال الأعمال لإنشاء مصنع بنجر السكر منذ عام 2013 بمنطقة الجنوب، بمحافظة بورسعيد، فى إطار استراتيجية الدولة 2030 ولم يتم إنجاز المشروع على أرض الواقع حتى الآن.



ومن المقرر أن تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود شحاتة، بشأن المشكلات التى تواجه المستثمرين فيما يخص تخصيص الأراضى الصناعية من قبل هيئة التنمية الصناعية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب رضوان الزياتى، بشأن التوزيع غير العادل للأراضى الصناعية بالمناطق الصناعية واحتكارها من جانب بعض الوسطاء والسماسرة، حسبما ورد بطلب الإحاطة.