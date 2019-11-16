مشادة على الهواء بين أدمن "يوميات مطلق مصري" وعضو "أمهات مصر المعيلات"

اتهم أدمن جروب "يوميات مطلق مصري"، بعض الأمهات بالاسترزاق بالأطفال، وذلك بسبب مطالبتهن بالنفقة والشقة بعد انفصالهن عن أزواجهن.



وقال خلال لقائه في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن الزوجة من حقها الولاية التعليمية وفقًا لرؤيتها وغصبًا عن الأب المنعدم الإرادة ومنعدم كل حقوقه تجاه طفله الذي لا يراه سوى 3 ساعات، والأم هي من تختار كل شيء و"تدبسه" فيه بداية من أساس المنزل ونهاية بالمدرسة.



وردت عليه عضو جروب "أمهات مصر المعيلات"، قائلة: "الولاية التعليمية عندما يكون الأولاد في مرحلة الدراسة تفاجئ الزوجة أثناء حدوث أي مشكلة بسحب أوراق أطفاله من المدارس الدولية أو الخاصة وينقلها لمدارس تجريبية وذلك من باب التعنت لكي تتنازل الأم عن أحد حقوقها".



وشهدت الحلقة مشادة بين الطرفين، وذلك بسبب الولاية التعليمية بين الزوجين ومن له الحق فيها، الزوج أم الزوجة؟



وقال أدمن جروب "يوميات مطلق مصري"، إن بعض الأزواج لا يقومون بالصرف على أطفالهم بسبب عدم رؤيتهن وعدم وجود علاقة له مع أطفاله وبعض الزوجات تقوم بنسب أطفالها لأسرتها ولكن على الورق الرسمي يكون منسوبًا للوالد.



