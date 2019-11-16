إنترفاكس: طائرة استطلاع أمريكية تراقب شواطئ سوريا

قامت طائرة أمريكية مسيرة من طراز RQ-4B Global Hawk، بمهمة استطلاع فوق الساحل السوري، وفقًا لما أعلنته وسائل إعلام روسية.



وكانت وكالة "إنترفاكس" نقلت عن مصادر غربية مختصة بمراقبة حركة الطائرات، اليوم، أن "طائرة الاستطلاع المسيرة الأمريكية، التي أقلعت من قاعدة سيجونيلا في جزيرة صقلية الإيطالية، نفذت سلسلة من المهمات بالقرب من القاعدة البحرية الروسية في ميناء طرطوس وقاعدة حميميم الجوية، مقتربة منهما، من حين إلى آخر، على مسافة تراوح بين 35 و45 كلم".



وجرى التحليق، بحسب المصادر على ارتفاع يناهز 16 كلم فوق المياه الدولية بشرق البحر الأبيض المتوسط، ولم تنتهك الطائرة حدود سوريا البحرية.



وأضافت، أن العملية استغرقت أكثر من 10 ساعات وشمل مسارها أيضا السواحل الإسرائيلية واللبنانية، حيث كان بإمكان الطائرة أن تراقب ضواحي دمشق.