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7 قواعد لعقاب الأطفال بدون صراخ أو ضرب

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 04:03 ص
جريدة الدستور
غادة موسى
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توجد سبع قواعد ذهبية لعقاب الأطفال بدون صراخ أو ضرب، وعليكِ أن تنوعى بينهم ولا تقتصري على استخدام إحدى هذه الطرق، كما قالت خبيرة التنمية البشرية إسراء مدحت، على النحو التالى:

• الوقت المستقطع:
هذه طريقة فعالة إذا تعلمتِ كيف تستخدميها بطريقة صحيحة، فإذا فعل طفلك شئ أزعجك وتريدين عقابه، خذيه إلى منطقة في البيت بها كرسي واتركيه وأذهبى إلى غرفة أخرى لمدة دقيقة لكل سنة من عمر الطفل، فإذا كان الطفل عُمره 3 سنوات سوف تتركيه 3 دقائق ثم تعودي إليه.

- لا تتكلمى معه عندما يكون على الكرسي حتى لو كان يبكي
- منطقة العقاب لا يفضل أن تكون في غرفته أو بمكان فيه ألعاب ولا تكون في سريره أو في مكان يحبه الطفل حتى لا ينشغل بما حوله وينسى العقاب.

• صندوق المواسم:
خصصي صندوق وضعي به الألعاب التي خربها طفلك أو أزعجك كثيرًا وهو يلعب بها ولم يرد على كلامك أو لايقبل أن يشارك بها أشقائه، وتبعدي هذا الصندوق عن طفلك وتخرجيه يوم واحد في الأسبوع فقط يلعب به طفلك ثم تبعديه باقي الأسبوع فهذا عقاب كبير له.

• أصلح ما أخطأت:
إذا فعل طفلك ما يزعجك مثلًا أوقع كوب المياه على الأرض، فأعطيه منشفه واتركيه ينشف الأرض بنفسه هكذا يعلم أنه تسبب في ضرر فهو من سيصلحها.

• الاعتذار:
كلمة آسف لا تنفع مع الأطفال لأنهم لا يعرفون معناها ولا تكون من القلب، فاجعليه يعتذر بكلمات يفهمها مثلًا إذا ضايق شقيقه يقول له إنه يحبه ولن يفعل ذلك مرة أخرى ويحضنه.

• التجاهل:
عندما يبكي الطفل كثيرًا وبطريقة هستيرية أو يصرخ كثيرًا يريد شئ ما، في هذه الحالة اتركيه واذهبي من المكان الذي يصرخ فيه لأنه يريد مساعدتك أو غالبًا اهتمامك فاتركيه واذهبي وعودي إليه عندما يتوقف عن البكاء والصراخ واشرحي له لماذا تركتيه ومرة بعد مرة سيفهم أن المشاكل لا تحل بالصراخ أو البكاء.

مهم ألا يتحول الأمر إلى تجاهل تمامًا، فقط اتركي طفلك وانتظري بعيدًا حتى يهدأ ثم ارجعي وقتها واشرحي له لماذا تركتيه وإذا عاد للصراخ مرة أخرى اتركيه ثم ارجعي حين يهدأ.

• المدح:
احرصي أن تمدحي طفلك عندما يفعل شئ جيد، مثلًا إذا كان لديكي 3 أطفال يلعبون وواحد منهم لا يلعب ويبكي أو يشخبط، وقتها امدحي أخوته بأنهم يلعبون بنظام ولا يؤذون بعض ولا يبكون وهذا سلوك ممتاز وتحبينه، فالطفل سيرى الفرق بين التصرف الخطأ والتصرف الصحيح
لا تدمنى المدح وتبالغي فيه لأنه سيؤدي إلى جعل الطفل مدلل ويخلق غيرة بين الأطفال.

• تقييم طفلك:
علّقي لوحة عليها أسماء أطفالك وكلما يفعل الطفل شئ جيد الصقي تحت اسمه نجمة أو لاصق (ستيكر) يحبه، مثلًا إذا رتب غرفته أو ألعابه أو لم يتشاجر مع أخوته أو كان سلوكه جيد طوال اليوم، وإذا كان طفلك صغيرًا وفعل شئ يفرحك فاحمليه وامسكي بيده واجعليه يلصق الستيكر الذي يحبه فسيفرح به ويحس أنه أنجز شئ مهم وهذا سيقلل من نوبات الغضب عنده ويشجعه على السلوك الحسن.

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