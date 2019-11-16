بولا يعقوبيان: اختيار الصفدي لتشكيل حكومة لبنان كارثة

اعتبرت النائبة اللبنانية بولا يعقوبيان، أن اختيار الصفدي لتشكيل الحكومة اللبنانية كارثة بكل المعايير، لافتة إلى أنه يظهر بوضوح أن السلطة اللبنانية ما زالت تعيش في القرن الماضي.



وأوضحت يعقوبيان في تصريحات لـ"الدستور" أن السلطة اللبنانية الحالية تنكر ما يجري على الساحة اللبنانية، مضيفة: "المافيا تريد الاستمرار في عملها الدءوب لنهب لبنان من دون أي تغيير حقيقي أو إصلاح".



وشددت على أن اختيار الصفدي استمرار للنهج السابق للطبقة السياسية الحاكمة في لبنان.