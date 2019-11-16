"إرادة جيل" تنظم ورشة تدريبية حول فنون التحرير الصحفي

نظمت أمانة الإعلام بحزب إرادة جيل، برئاسة تيسير مطر، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، مساء اليوم، ورشة عمل لأعضاء أمانة الاعلام تحت عنوان "فنون التحرير الصحفي وأشكال الكتابة الصحفية والاعلام الالكتروني"، تحت إشراف صالح شلبي، أمين الإعلام بالحزب، ونائب رئيس شعبة المحرريين البرلمانيين بمجلس النواب.



أكد شلبى، أن الكتابة الصحفية ليست مجرد صياغة خبرية، وإنما هي صناعة متكاملة لها قواعدها وأسسها، والراغب في تحقيق تميز ونجاح في مجال الصحافة بشتى أشكالها مطالب بتطبيق القواعد الصحيحة والتحكم في فنيات الكتابة الصحفية، وهذه الدورة ستركز فى المقام الأول على تعريف المتدرب، وكل أشكال التحرير الصحفى لصقل مهاراته الصحفية، وإيجاد فرص عمل مميزة في البيئات الرقمية، ودخول عالم الصحافة المحترفة.



ألقي الكاتب الصحفى محمد العدس، عضو أمانة الإعلام بالحزب، محاضرة حول أهمية الإعلام الإلكتروني باعتباره إعلام المستقبل، الذى تتعدد مزاياه، خاصة أن الإعلام الإلكتروني له مجموعة من الخصائص التي تميزه عن بقية أنواع الإعلام الأخرى، مشددًا على أهمية الخبر الصحفي بكل أشكاله مع أهمية الشعور بالخبر والحيادية ونقل الحقيقة للقراء.



تهدف الورشة إلى تعليم شباب الصحفيين والمهتمين الطريقة المثلى لكيفية جمع الأخبار من وسائل الإعلام الاجتماعي بطريقة صحيحة ومعايير مهنية، وتعريفهم أيضًا بأدوات الإعلام الاجتماعي التي تساعد في نشر الموضوع الصحفي، واجتذاب الزوار إلى الموقع الإلكتروني، وإعطاء الصحفيين مجموعة من النصائح للتحقق من المعلومات التي يجمعونها من شبكات الإعلام الاجتماعي.