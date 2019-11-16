4 وقائع تكشف كذب هيئة الإذاعة البريطانية واستهدافها الأمن المصري

استعرض الإعلامي نشأت الديهي، عددًا من الوقائع التي تؤكد استهداف هيئة الإذاعة البريطانية (bbc)، أمن الدولة المصرية وسلم المجتمع المصري، بعدما تبين كذب الهيئة وتدليسها.



وأوضح الديهي، خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، أن أولى تلك الوقائع هو فيلم الوثائقي المزور "موت في الخدمة"، والذي زعمت فيه مقتل جنود الأمن المركزي على أيدي الضباط، وكان بهدف هروب الجنود من الخدمة، عند تصديقهم لهذه الوثائق المفبركة.



الواقعة الثانية التي أشار إليها الديهي، هو استباق الـbbc، للأحداث، وإعلانها مقتل 50 ضابطًا وجنديًا مصريًا في حادث الواحات، بينما أوضح بيان وزارة الداخلية أننا فقدنا 16 من أبنائنا، ولم تتمكن الـ"بي بي سي"، من إثبات العدد الذي أذاعته، ولم تتمكن من نشر أسمائهم، لأنه لم يحدث.



وفضلًا عن التهويل في أعداد الضحايا من الجنود والضباط المصريين، دأبت "بي بي سي" على وصف الإرهابيين، بأنهم مسلحون، وتصوير الأمر على أنها معركة بين طرفين، وليست معركة دولة ضد إرهابيين.



الواقعة الثالثة، زعمت "بي بي سي"، أن مصر وافقت على توطين الفلسطينيين في سيناء، وأصدر الرئيس الأسبق حسني مبارك، بيانًا كذب ما نشرته الهيئة، وأوضح أن الوثيقة التي عرضتها مزورة، ولم تستطع الرد.



الواقعة الرابعة، بحسب الديهي، هو عرض فيلم تسجيلي تزعم خلاله اختفاء الفتاة زبيدة قسرًا، والذي اتضح فيما بعد أنها هربت من والدتها وتزوجت، وأنجبت طفلًا.

