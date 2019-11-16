السبت 16 نوفمبر 2019 الموافق 19 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أيمن نصرى: 111 دولة أشادت بالتزامنا فى تنفيذ التوصيات.. والدبلوماسية المصرية نجحت

السبت 16/نوفمبر/2019 - 07:53 م
جريدة الدستور
محمد الشريف
طباعة

كشف أيمن نصرى، رئيس المنتدى العربى الأوروبى لحقوق الإنسان بجنيف، عن أن المراجعة التى أُجريت لملف حقوق الإنسان فى مصر أكدت نجاح الدبلوماسية المصرية فى ثالث اختبار أممى بنسبة ٨٢٪، بعد إشادة ١١١ دولة بجهود الدولة المصرية فى هذا المضمار، من أصل ١٣٣ دولة.
وأضاف «نصرى»، لـ«الدستور»: «من بين الدول التى أشادت بجهود مصر فى ملف حقوق الإنسان دول أوروبية سبق أن أدانت الدولة المصرية فى العرض الدورى فى ٦ نوفمبر ٢٠١٤، وعلى رأسها المملكة المتحدة، وهو ما يعتبر فشلًا حقوقيًا جديدًا يضاف للمنظمات الدولية التى حاولت خلال السنوات الماضية تشويه صورة مصر أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان».
وواصل: «مداخلات الدول الأعضاء للتعليق على جهود مصر اتسمت بالإيجابية، وظهر ذلك واضحًا فى توجيه الشكر للدولة المصرية لالتزامها بتنفيذ حوالى ٧٥٪ من إجمالى التوصيات، وحثت المداخلات الدولة المصرية على الاستمرار فى تحسين أوضاع حقوق الإنسان بشكل عام وتمكين المرأة وحمايتها بشكل خاص».
وأشار إلى أن نتائج العرض الدورى الشامل جاءت على عكس توقعات المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التى قدمت عدة تقارير خلال الفترة الماضية للدول الأعضاء بالمجلس تفيد بأن الدولة المصرية غير ملتزمة بالتوصيات التى تقدمت بها الدول الأعضاء قبل ٥ سنوات، وقال: «المجتمع الدولى يقدر مجهودات مصر فى سبيل تنفيذ التوصيات بما يتناسب مع الدستور والقانون المصرى، وأيضًا فى ظل مكافحة مصر الإرهاب».
وأضاف: «نتائج العرض بمثابة شكر للدولة المصرية لإسهاماتها فى ملفات مهمة كاستضافة أكثر من ٢٥٠ ألف لاجئ من أكثر من ٥٥ دولة دون قيد أو شرط أو دعم، ومحاربة الهجرة غير الشرعية التى تهدد الأمن القومى لدول الاتحاد الأوروبى».
وتابع: «الوفد المصرى الحكومى نجح فى الرد على كل الأسئلة خلال الحوار التفاعلى الذى أُجرى مع الدول الأعضاء، وقد ظهرت قدرة الوفد المصرى فى استخدام الأدوات والآليات المتاحة».
ولفت إلى أن مشاركة المنظمات الحقوقية فى العرض الدورى الشامل كانت لمتابعة الجلسة ورصد وتحليل مداخلات الدول الأعضاء، دون السماح لأى منظمة حقوقية بإجراء مداخلات شفوية أو مكتوبة، لأن إسهامات منظمات المجتمع المدنى كانت متاحة فى مارس ٢٠١٩.
وأشار إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية دأبت على مهاجمة الدولة المصرية بالتزامن مع كل الأحداث الحقوقية المهمة، منذ ثورة ٣٠ يونيو، ولكن كل محاولاتها تبوء بالفشل، موضحًا: «الوقفة التى نظمتها الجماعة أمام الأمم المتحدة شارك فيها حوالى ١٠ أشخاص فقط، ولم يكن لها أى تأثير». وذكر أن حرص قناة «الجزيرة» القطرية والقنوات الإخوانية على تغطية هذه الوقفة الفاشلة يؤكد مساعى نقل المواجهة الحقوقية إلى مواجهات إعلامية الغرض منها تشويه سمعة مصر.

موضوعات متعلقة

منذ ساعة

كيف استغل إعلام الإخوان فيديو التنمر ضد شاب أفريقي لتشويه الدولة؟

منذ يومين

حقيقة تدهور صحة الفنان عادل إمام

منذ حوالي 23 ساعة

بدء نوة "المكنسة" فى الإسكندرية (صور)

منذ ساعتين و 49 دقيقة

ضبط 6 متهمين في واقعة ترويع المواطنين بالغردقة

الصور

image description

استكمال أعمال الترميم بعزبة الأفراد بمطروح

image description

"التوعية بخطورة الإدمان" ندوة لطب المنصورة بمدرسة ثانوية

image description

حى ثان الزقازيق يغلق 8 مراكز للدروس الخصوصية (صور)

image description

السطو على مدرستين بالشرقية وسرقة أموال وأجهزة إلكترونية

image description

دورة تدريبية لرفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

كيف استغل إعلام الإخوان فيديو التنمر ضد شاب أفريقي لتشويه الدولة؟

"الأرصاد" تفجر مفاجأة حول نجاة مصر من كارثة مناخية

القصة الكاملة لتنمر مصرى بطالب إفريقى.. ووالدة الأول: "بيهزر"

تفاصيل بيع أصول "شل" النفطية فى مصر

أيام زمان

خوف وترقب وألم.. تفاصيل 3 ليالٍ لم تذق فيها نعيمة عاكف طعم النوم

سيد المغرورين.. 8 اعترافات تكشف الوجه الحقيقي لـ نزار قباني

مأساة رشدي أباظة.. هكذا طلبت صباح الطلاق بعد أسبوع ورفضت سامية جمال زيارته

داليدا تقاضي دولة عربية بسبب البيض والطماطم: «هارفع قضية في المحكمة الدولية»

ads

نجم الساعة

تأكيدًا لانفراد "الدستور".. تفاصيل أغنية رامى جمال وزوجته

الصحة

طريقة جديدة لتشخيص العقم لدى الرجال

ألمانيا تجعل لقاحات الحصبة "إلزامية"

الكارى الحار يساعد في التخلص من نزلات البرد

7 علامات تشير إلى الإصابة بمرض السكرى

الرئيس نيوز

بالصور.. "العناني" يتفقد متحف الغردقة قبل افتتاحه في أواخر ديسمبر المقبل

تقرير استخباراتي: قطر كانت تعلم بهجوم إيران على سفن سعودية وإمارتية

"بالبّناء والملتزم" الدولي لحقوق الإنسان يعتمد التقرير المصري

"ميسي" يوجه رسالة إلى تركي آل شيخ

منوعات

فى اليوم العالمي للتسامح.. "الناس لا يولدون لكي يكرهوا"

استخراج مواد وراثية من حفريات قرد عملاق عمره مليونى سنة

تايوان تحظر بيع هواتف "هواوى"

اليابان تعيد فتح موقع سياحى شهير أغلق بسبب بركان

كشكول

أزهرى من أجل مصر تعقد المنتدى الثانى تحت شعار "سواعد الوطن"

"٦ أكتوبر التعليمية" تحذر من صفحات مزيفة تتداول أخبار غير صحيحة صادرة عنها

إنشاء ٢٨ فصل جديد بمدرسة النهضة الرسمية للغات فى الجيزة

دمياط الأزهرية تبدأ تجهيز 6 معاهد للحصول على شهادة الجودة

إسلام سياسي

بريطانيا تتراجع عن إعادة أطفال الدواعش من سوريا

"رواق الإمام الشعراوى" يحتفل بمولد النبى بحضور رموز وشيوخ التصوف

قصة رجل عصابات أمريكي متهم بتمويل داعش

تقرير يكشف تكلفة الحرب الأمريكية على الإرهاب فى 2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
حصانة الجيش الأمريكى!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ حسن مأمون.. الفقيه المستنير ذو البصيرة الملهمة
بسنت حسن
Minsk تبتهج وتتوهج
د.كريمة الحفناوى
القضاء على العنف والتحرش فى عالم العمل
المزيد

الثقافة

إحياء الفلوكلور الشعبى المصرى فى بيت السنارى

حكايات الرحالة البرتغالي "إيسا دي كيروش" عن افتتاح قناة السويس

"الأماكن الأثرية فى السينما المصرية" ببيت المعمار.. الثلاثاء

25 ناقدًا في حضرة إبداع محمد جبريل بمكتبة الإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك