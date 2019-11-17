"الزراعة": منح 80 ألف ترخيص لصوب زراعية جديدة

أكد المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة، أنه تم منح تراخيص لـ 80 ألف صوبة جديدة هذا العام للمواطنين والقطاع الخاص، حيث يحصل المتقدم على التراخيص خلال 15 يومًا من بدء تقديم طلبات التراخيص للصوب من

إدارة البساتين.



وقال "عطا"، في تصريحات لـ"الدستور"، إن الصوبة الزراعية تنتج 4 أضعاف مساحة في الأراضي المكشوفة وتستهلك مياه وأسمدة أقل من 6 أضعاف المساحات في الأراضي المكشوفة، وتضمن الصوب الحصول على سلعة مطابقة للمواصفات للخضر والحصول على محصول صيفي في فصل الشتاء، لافتًا إلى أن التغذية للنبات تتم بأسمدة غير أزوتية أو كيماوية، وذلك من خلال الأسمدة العضوية من إنتاج هيئة صندوق الموازنة الزراعية بوزارة الزراعة.