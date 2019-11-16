شاهد.. نادين نجيم تشعل "إنستجرام" بإطلالة مثيرة

شاركت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها.



وظهرت "نجيم" في الصورة، بإطلالة جذابة مثيرة، مرتدية فستانًا قصيرًا من اللون الفضي اللامع، وبوطًا من اللون الأسود، واعتمدت على شعرها منسدلًا على كتفيها، ومكياج بسيط أبرز جمال ملامحها.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، مسلسل "خمسة ونص" الذي عرض في موسم رمضان الماضي، وشارك في بطولته قصي خولي، معتصم النهار، رفيق علي أحمد، نوال كامل، نعمة بدوي، رواد عليو، هيام أبو شديد، ومن تأليف إيمان سعيد، وإخراج فيليب أسمر.