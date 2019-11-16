ولى عهد أبوظبى يلتقى وزير خارجية البحرين

استقبل ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، اليوم السبت في أبوظبي، وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات القضايا والمستجدات التي تشهدها المنطقة إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



وجاء لقاء ولي عهد أبو ظبي، ووزير خارجية البحرين، في أعقاب زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأخيرة للإمارات، والتي التقى خلالها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأكد الجانبان عمق العلاقات المصرية الإماراتية.



يأتى ذلك في ظل استمرار الأزمة القطرية التي دخلت عامها الثالث بعد أن أعلنت دول الرباعي العربي لمكافحة الإرهاب "السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر" في الخامس من يونيو 2017، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر بسبب تعاونها مع إيران، ودعمها الإرهاب، وهو ما تتنصل منه الدوحة حتى الآن، فيما آثرت الكويت ممارسة دور الوسيط العربي لإنهاء الخلاف.



وحددت دول الرباعي العربي، 13 شرطًا لإنهاء الأزمة وبحث عودة العلاقات مع قطر، وفي مقدمتها تخفيض مستوى العلاقات بين الدوحة وطهران، وإغلاق قناة "الجزيرة" المملوكة لقطر، والتوقف عن دعم الإرهاب وتمويل الجماعات المتطرفة، فيما أعربت قطر استعدادها للحوار غير المشروط.