الأنبا نيقولا يشرح تفاصيل لقاء "ثيؤدوروس" بوزير خارجية اليونان

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إنه أقام نائب وزير الخارجية اليونانية، أنتونيس دياماتاريس في مقر في وزارة الشئون الخارجية، مائدة غداء على شرف البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا.



أضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه خلال الغداء امتدح ديماتاريس البابا ثيؤدوروس لرعايته العمل التبشيري والرعوي والإنساني في إفريقيا، والتأكيد على روابط الصداقة الوثيقة والتقدير الذي يربطهما.



وأشار إلى أنه حضر الغذاء المتروبوليت جورجيوس مطران غينيا من الإسكندرية، وأسقف ثافماكوس السيد ياكوفوس من قبرص، كما أهدىَّ بابا وبطريرك الإسكندرية السيد ديماتاريس طبق من الخشب المطعم عليه شعار بطريركية الإسكندرية.

