أسباب تراجع أسعار الخضروات في سوق العبور

كشف اللواء محمد شرف، الرئيس التنفيذي لسوق العبور، أسباب تراجع أسعار الخضروات، مشيرًا إلى أن الأسعار ترتبط بالعرض والطلب، متابعًا: "لو الكمية كبيرة الأسعار هتنخفض، لأن سوق العبور أكبر الأسواق، نظرًا لكميات الخضروات الموجودة به".



وأضاف "شرف"، خلال تصريحات خاصة لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الصوب الزراعية ثلاثة أضعاف الأراضي الزراعية، ما أدى لزيادة الإنتاج وبالتالي بضائع الخضراوت زادت بالأسواق والأسعار انخفضت بنسبة 25% خلال الشهر.



وأشار الرئيس التنفيذي لسوق العبور، إلى أن جميع أسعار المنتجات انخفضت مثل الليمون وتخطي الأزمة من 120 جنيهًا للكليو إلى خمسة جنيهات في الوقت الحالي.