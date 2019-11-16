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مصر

الأسعار للخلف در.. سلع انخفضت خلال عام

السبت 16/نوفمبر/2019 - 04:04 م
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قائمة السلع الأساسية التي سجلت متوسطات أسعارها انخفاضًا خلال عام 2019 مقارنة بالعام السابق عليه، وذلك تماشيًا مع تراجع معدل التضخم السنوي إلى حدود 2.4% لشهر أكتوبر 2019 مقابل 17.5% خلال الشهر نفسه من عام 2018، وفيما يلي نستعرض أهم هذه السلع:

- سجل متوسط سعر كيلو أرز بلدي سائب تراجعًا إلى 9.92 جنيه خلال شهر أكتوبر 2019 مقابل 10.73 جنيه خلال الشهر نفسه من عام 2018، بنسبة انخفاض قدرها 7.5%.

- وانخفض متوسط سعر بيع كيلو زيت ذرة إلي 27.46 جنيه خلال شهر أكتوبر 2019 مقابل 27.55 جنيه خلال الشهر نفسه من عام 2018، بنسبة انخفاض قدرها 0.3%.

- كما انخفض متوسط سعر بيع باكو شاي إلى 4.36 جنيه خلال شهر أكتوبر 2019 مقابل 4.40 جنيه خلال الشهر نفسه من عام 2018، بنسبة انخفاض قدرها 0.9% خلال عام.

- سجل متوسط سعر بيع كيلو زبدة بقري مستوردة سائبة إلى 111.38 جنيه خلال شهر أكتوبر 2019 مقابل 118.24 جنيه خلال الشهر نفسه من عام 2018، بنسبة انخفاض 5.3%.

- كما سجل متوسط سعر بيع جبنة قريش تراجعًا إلى 27.02 جنيه خلال شهر أكتوبر 2019 مقابل 27.50 جنيه خلال الشهر ذاته من عام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 1.7%.

- انخفض متوسط سعر بيع كيلو دجاج مزاره إلى 25.42 جنيه خلال شهر أكتوبر 2019 مقابل 31 جنيهًا خلال الشهر ذاته من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض قدرها 18%.

- كما انخفض متوسط سعر بيع كيلو لحم بقري مستورد مجمد إلى 78.46 جنيه خلال أكتوبر 2019 مقابل 79.08 جنيه خلال أكتوبر 2018، بنسبة انخفاض قدرها 0.8%.

- تراجع متوسط سعر بيع كيلو عدس بلدي إلى 8.14 جنيه خلال أكتوبر 2019 مقابل 8.0 جنيه خلال الشهر نفسه من عام 2018، بنسبة انخفاض 1.9%.

- انخفض متوسط سعر بيع قمح عادي بلدي إلى 8.14 جنيه خلال أكتوبر 2019 مقابل 8.30 جنيه خلال الشهر نفسه من عام 2018، بنسبة انخفاض قدرها 1.9%.

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