مصادر: البابا تواضروس يفتتح سيمنار المجمع في عيد جلوسه

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الإثنين المُقبل، بالذكرى السابعة لجلوس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على السدة البطريركية خلفًا للبابا الراحل شنودة الثالث.



وعلمت الدستور من مصادر كنسية مُطلعة، أن البابا تواضروس قرر قضاء عيد جلوسه السابع بدير القديس العظيم الأنبا بيشوي، للرهبان الأقباط الأرثوذكس بوادي النطرون.



وأشارت المصادر إلى أن البابا تواضروس، من المُقرر أن يفتتح سيمينار المجمع المقدس الخاص بالمطارنة والأساقفة، بمركز اللوجوس بالمقر الباباوي بالدير.



وأوضحت المصادر أن السيمينار المُقبل من المُقرر أن يحمل شعار الأبُوة والبُنوة، حيث إنه سيعتمد على مناقشة استبيان الكنيسة، الذي كان قد أُطلق عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية مُسبقًا، بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن دور الراعي تجاه رعيته.