نسخة استثنائية لمهرجان القاهرة السينمائى.. والحضور بـ"تذكرتى"

اتفق محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، مع منتصر النبراوي، رئيس شركة "تذكرتي"، على تنظيم حضور المهرجان باستخدام سيستم "تذكرتي".



وذلك بعد نجاح "تذكرتي" اللافت في جميع المجالات التي عمل عليها، سواء على المستوى الرياضي، وهو ما ظهر في حضور بطولتي أمم إفريقيا للكبار والشباب في مصر، أو على المستوى الفني، والذي ظهر في تنظيم عدة حفلات غنائية لكبار الفنانين والفنانات.



وينطلق مهرجان القاهرة السينمائي في دورته رقم 41، خلال الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري، بدار الأوبرا المصرية، ومن المنتظر أن يخرج مهرجان القاهرة السينمائي في هذه الدورة بشكل مختلف وبشكل أكثر احترافية، في ظل رئاسته من قبل الفنان والكاتب محمد حفظي، وعمر قاسم، المدير التنفيذي، وهو ما سيظهر على كل أوجه وأنشطة المهرجان، ليس فقط على المستوى الفني، من خلال تقديم مجموعة كبيرة من الأفلام والاستعانة بعدد كبير من الكوادر، سواء في لجنة التحكيم أو بالنسبة للجان المشرفة على المهرجان، ولكن ولأول مرة من خلال الاهتمام بوضع آلية لحضور الجماهير والمدعوين، والتي ستكون عن طريق نظام تذكرتي.



ويكرم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في افتتاح دورته الـ41، المخرج المصري شريف عرفة، بجائزة فاتن حمامة التقديرية عن مجمل أعماله، وذلك تقديرًا لمسيرته المهنية الممتدة، كما سيشهد المهرجان تكريم النجمة منة شلبي، وذلك تقديرًا لمسيرتها الفنية الحافلة بأعمال سينمائية بارزة.



وهناك العديد من الأشياء التي تحدث لأول مرة في نسخة العام الجاري من المهرجان والتي ستمثل طفرة نوعية، منها أن جائزة الجماهير ستحمل اسم الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله، المكسيك ضيف شرف المهرجان، سيعرض المهرجان أكثر من 30 فيلمًا في عرضهم الأول، التوقيع على ميثاق للمساواة بين الرجال والنساء، مضاعفة عدد العروض الخاصة، توفير تذاكر مخفضة لطلاب جامعة القاهرة وغيرها من المفاجآت التي تستعد إدارة المهرجان لكشف النقاب عنها قبل وخلال فعاليات المهرجان.