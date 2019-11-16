السبت 16 نوفمبر 2019 الموافق 19 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

نسخة استثنائية لمهرجان القاهرة السينمائى.. والحضور بـ"تذكرتى"

السبت 16/نوفمبر/2019 - 03:52 م
جريدة الدستور
حسين الجندي
طباعة
اتفق محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، مع منتصر النبراوي، رئيس شركة "تذكرتي"، على تنظيم حضور المهرجان باستخدام سيستم "تذكرتي".

وذلك بعد نجاح "تذكرتي" اللافت في جميع المجالات التي عمل عليها، سواء على المستوى الرياضي، وهو ما ظهر في حضور بطولتي أمم إفريقيا للكبار والشباب في مصر، أو على المستوى الفني، والذي ظهر في تنظيم عدة حفلات غنائية لكبار الفنانين والفنانات.

وينطلق مهرجان القاهرة السينمائي في دورته رقم 41، خلال الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري، بدار الأوبرا المصرية، ومن المنتظر أن يخرج مهرجان القاهرة السينمائي في هذه الدورة بشكل مختلف وبشكل أكثر احترافية، في ظل رئاسته من قبل الفنان والكاتب محمد حفظي، وعمر قاسم، المدير التنفيذي، وهو ما سيظهر على كل أوجه وأنشطة المهرجان، ليس فقط على المستوى الفني، من خلال تقديم مجموعة كبيرة من الأفلام والاستعانة بعدد كبير من الكوادر، سواء في لجنة التحكيم أو بالنسبة للجان المشرفة على المهرجان، ولكن ولأول مرة من خلال الاهتمام بوضع آلية لحضور الجماهير والمدعوين، والتي ستكون عن طريق نظام تذكرتي.

ويكرم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في افتتاح دورته الـ41، المخرج المصري شريف عرفة، بجائزة فاتن حمامة التقديرية عن مجمل أعماله، وذلك تقديرًا لمسيرته المهنية الممتدة، كما سيشهد المهرجان تكريم النجمة منة شلبي، وذلك تقديرًا لمسيرتها الفنية الحافلة بأعمال سينمائية بارزة.

وهناك العديد من الأشياء التي تحدث لأول مرة في نسخة العام الجاري من المهرجان والتي ستمثل طفرة نوعية، منها أن جائزة الجماهير ستحمل اسم الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله، المكسيك ضيف شرف المهرجان، سيعرض المهرجان أكثر من 30 فيلمًا في عرضهم الأول، التوقيع على ميثاق للمساواة بين الرجال والنساء، مضاعفة عدد العروض الخاصة، توفير تذاكر مخفضة لطلاب جامعة القاهرة وغيرها من المفاجآت التي تستعد إدارة المهرجان لكشف النقاب عنها قبل وخلال فعاليات المهرجان.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 51 دقيقة

سقوط عصابة خطف واغتصاب فتيات الليل فى الهرم.. ارتكبوا 30 جريمة

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل بيع أصول "شل" النفطية فى مصر

منذ يوم

الأرصاد: انخفاض في درجة الحرارة السبت.. والصغرى في القاهرة 19

منذ حوالي 18 ساعة

توفيق عكاشة يحذر من بحور دم في العراق وتقسيم العالم العربي

الصور

image description

"التوعية بخطورة الإدمان" ندوة لطب المنصورة بمدرسة ثانوية

image description

حى ثان الزقازيق يغلق 8 مراكز للدروس الخصوصية (صور)

image description

دورة تدريبية لرفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط

image description

أسوان توقع اتفاقية توأمة مع مدينة أوزيتسا الصربية

image description

اليوم.. الليلة الختامية لاحتفالات مارجرجس فى الأقصر

الأكثر قراءة

"الأرصاد" تفجر مفاجأة حول نجاة مصر من كارثة مناخية

تفاصيل بيع أصول "شل" النفطية فى مصر

سقوط عصابة خطف واغتصاب فتيات الليل فى الهرم.. ارتكبوا 30 جريمة

تأكيدًا لانفراد "الدستور".. تفاصيل أغنية رامى جمال وزوجته

أيام زمان

خوف وترقب وألم.. تفاصيل 3 ليالٍ لم تذق فيها نعيمة عاكف طعم النوم

سيد المغرورين.. 8 اعترافات تكشف الوجه الحقيقي لـ نزار قباني

مأساة رشدي أباظة.. هكذا طلبت صباح الطلاق بعد أسبوع ورفضت سامية جمال زيارته

داليدا تقاضي دولة عربية بسبب البيض والطماطم: «هارفع قضية في المحكمة الدولية»

ads

نجم الساعة

تأكيدًا لانفراد "الدستور".. تفاصيل أغنية رامى جمال وزوجته

الصحة

طريقة جديدة لتشخيص العقم لدى الرجال

ألمانيا تجعل لقاحات الحصبة "إلزامية"

الكارى الحار يساعد في التخلص من نزلات البرد

7 علامات تشير إلى الإصابة بمرض السكرى

الرئيس نيوز

سوريا.. ارتفاع عدد ضحايا انفجار مدينة الباب إلى 18 قتيلا و30 مصابا

حبس 4 من أقارب البغدادي بتهمة الانتماء لـ«داعش»

نقابة الأطباء تقاضي وزيرة الصحة لإيقاف تنفيذ "نظام التكليف الجديد"

بوابة العمرة المصرية تنطلق غداً.. ووزيرة السياحة: تضمن حقوق المعتمر المصري

منوعات

فى اليوم العالمي للتسامح.. "الناس لا يولدون لكي يكرهوا"

استخراج مواد وراثية من حفريات قرد عملاق عمره مليونى سنة

تايوان تحظر بيع هواتف "هواوى"

اليابان تعيد فتح موقع سياحى شهير أغلق بسبب بركان

كشكول

الإثنين.. افتتاح المركز الجامعى للتطوير المهنى بجامعة المنوفية UCCD

جامعة بوخارست برومانيا تمنح "السيسي" الدكتوراه الفخرية

غدا.. إطلاق منتدى "سواعد الوطن" بمشاركة 22 جامعة

عميد دار علوم القاهرة: الكلية تخوض معركة لتعود لحضن الدولة

إسلام سياسي

تقرير يكشف تكلفة الحرب الأمريكية على الإرهاب فى 2020

تأجيل قضية حل حزب البناء والتنمية لجلسة ٢١ ديسمبر

كواليس العمليات الأمريكية ضد داعش بليبيا

المانيا: اعتقال سيدة بتهمة الإنضمام لداعش الإرهابى

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ حسن مأمون.. الفقيه المستنير ذو البصيرة الملهمة
د.كريمة الحفناوى
القضاء على العنف والتحرش فى عالم العمل
ماجد حبته
رد يليق بـ«هوهوة» بايدن!
صفاء النجار
الاحتباس الحرارى والحق فى الحياة «2»
المزيد

الثقافة

إحياء الفلوكلور الشعبى المصرى فى بيت السنارى

حكايات الرحالة البرتغالي "إيسا دي كيروش" عن افتتاح قناة السويس

"الأماكن الأثرية فى السينما المصرية" ببيت المعمار.. الثلاثاء

تأبين "كشيك" ببيت الشعر و"حوار الفنون" بالغورى

صفحتنا ع الفيس بوك