انتظام حركة المرور بدائرى المنيب

انتظمت حركة سير السيارات أعلى الطريق الدائري اتجاه المنيب، مساء اليوم السبت، بعد الانتهاء من أعمال رصف وإصلاح حفرة قطرها متر أعلى الطريق الدائري، أمام باب رقم 3 لنادي الصيد في اتجاه المنيب، بالحارة اليسرى، وتم نشر الخدمات المرورية اللازمة لمراقبة حركة السير وانتظامها.



وكانت غرفة عمليات ومتابعات الإدارة العامة للمرور، قد تلقت بلاغًا من الخدمات المعينة بوجود حفرة قطرها متر، أعلى الطريق الدائري، أمام باب رقم 3 لنادي الصيد في اتجاه المنيب، بالحارة اليسرى، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.



على الفور تم الدفع بالخدمات المرورية والتنسيق مع هيئة الطرق، وتم الدفع بسيارة محملة بمواد أسفلتية لرصف الحفرة.

