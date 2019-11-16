براتب 3000 جنيه.. 520 فرصة عمل جديدة

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر نحو 520 فرصة عمل جديدة، وذلك بإحدى شركات الملابس الجاهزة بالعاشر من رمضان، وبراتب 3000 جنيه.



وتتضمن الوظائف المتاحة، 500 عامل إنتاج، ولا يشترط في المتقدم حصوله على مؤهل، وأيضًا 20 مهندس غنتاج، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلًا على بكالوريوس هندسة إنتاج.



واشترطت الشركة في المتقدم لتلك الوظائف، أن يتراوح عمره بين 18 إلى 35 سنة، والعمل بالعاشر من رمضان.



وتتميز الوظائف المتاحة، بتوفير تأمين طبي، وتأمين اجتماعي، وسكن إداري، ووجبة غذائية.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01001600219.