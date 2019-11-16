الاحتلال يعتقل شخصًا عبر الحدود اللبنانية داخل إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، اعتقاله شخصًا عبر من جهة الحدود اللبنانية للداخل المحتل، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.



وقال جيش الاحتلال، في تصريحات أولية، إن الشخص الذي تم إلقاء القبض عليه غير مسلح.



واندلعت جولة تصعيد بين الاحتلال وحزب الله اللبناني، شهر سبتمبر الماضي، إذ استهدفت تل أبيب الضاحية الجنوبية للبنان بطائرتين مسيرتين، فيما رد حزب الله بإطلاق صواريخ على الحدود التي تسيرط عليها إسرائيل.



وتسري حالة الطوارئ داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود مع لبنان، خشية أي تصعيد محتمل مع حزب الله في المستقبل القريب.



وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في ديسمبر الماضي، عملية "الدرع الشمالي"، لتمشيط الحدود مع لبنان، وتدمير الأنفاق التي يستخدمها حزب الله في حربه ضد إسرائيل.