"التوعية بخطورة الإدمان" ندوة لطب المنصورة بمدرسة ثانوية

نظمت لجنة الدعم الطبي، التابعة لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب جامعة المنصورة، زيارة لمدرسة برق العز الثانوية المشتركة، استمرارًا لمبادرة "صحتي في مدرستي" تحت إشراف الدكتورة نسرين صلاح عمر، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والقائم بعمل عميد كلية الطب.



قدمت الدكتور وردة أبوالعز، أستاذ الطب النفسي بكلية الطب جامعة المنصورة، محاضرة بعنوان "الإدمان ومخاطره وكيفية الوقاية منه"، مشيرة إلى أن الإدمان مرض يؤثر على مخ الشخص وسلوكه، مما يؤدي إلى العجز عن التحكم في استخدام العقار.



وتحدثت وردة أبوالعز عن عوامل الخطر مثل تاريخ العائلة للأمان، اضطرابات الصحة العقلية، نقص الانخراط العائلي وغيرها من العوامل التي تدفع الشخص للإدمان.



وعرفت المضاعفات التي تحدث للمدمن، مثل المشكلات العائلية ومشاكل بالعمل والمدرسة، ومشاكل مالية ومشاكل صحية وعقلية وجسدية وغيرها.