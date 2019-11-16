شاب يحاول الانتحار من أعلى برج في الزقازيق

حاول شاب التخلص من حياته، بالانتحار من أعلى برج زهران بجوار الثانوية العسكرية، بمدينة الزقازيق في الشرقية.



تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بمحاولة انتحار شاب من أعلى برج زهران بجوار الثانوية العسكرية، بمدينة الزقازيق.



على الفور انتقل ضباط الحماية المدنية، وتم إنقاذه، وتبين أنه يبلغ من العمر 15 عامًا، ويعاني من مرض نفسي، وتم نقله إلى نيابة الزقازيق للتحقيق معه.