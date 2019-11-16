ضبط المتهم بقتل عشيقته وحرق جثتها في طنطا

نجحت المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، برئاسة اللواء السعيد شكري، مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، في ضبط المتهم بقتل سيدة وإشعال النيران في جثتها على طريق طنطا – الإسكندرية الزراعي، حيث تبين أن مرتكب الواقعة، سائق وتربطه علاقة غير شرعية بالمجني عليها، واستدرجها وهشم رأسها بشاكوش ثم أشعل النيران في الجثة للتخلص منها.



كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من العميد مازن الرشيدي مأمور مركز طنطا، بورود إشارة لشرطة النجدة بالعثور على جثة متفحمة لسيدة ملقاة على طريق طنطا - الإسكندرية.



انتقل إلى مكان الحادث المقدم علي أبو زهرة مفتش مباحث قطور ومركز طنطا، والرائد توفيق شهوان رئيس مباحث مركز طنطا، وتبين أن الجثة لفتاة متفحمة وبها طعنات متفرقة بالجسد، وتم نقلها لمشرحة مستشفى طنطا الجامعي.



تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث، تحت إشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية وضباط مباحث مركز طنطا، وتبين أن الجثة لسيدة في العقد الثالث من العمر مقيمة بدائرة مركز المحلة، بكامل ملابسها وبها حروق متفرقة وجرح غائر بالجبهة وغير واضحة الملامح.



أسفرت جهود فريق البحث عن تحديد مرتكب الواقعة سائق، 43 سنة، مقيم بدائرة مركز قويسنا بالمنوفية، لارتباطه بالمجني عليها بعلاقة غير شرعية، نتج عنها حدوث خلافات مالية.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكاب الواقعة بضرب المجني عليها على رأسها بشاكوش حديدى وإشعال النيران بها، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.