عشائر الرقة ترفض العدوان التركى وتدعو لتوحيد الصف

رفضت العشائر العربية بالرقة السورية، العدوان التركي على مناطق شمال سوريا، وذلك ضمن أعمال ملتقى العشائر والقبائل العربية الذي عقد ظهر اليوم السبت على أرض ملعب الشهيدة حفرين خلف بمنطقة المشلب في الرقة.



وحضر الملتقى عدد كبير من وجهاء وشيوخ عشائر عربية في الرقة ومختلف مناطق شمال وشرق سوريا، بالإضافة إلى وفود مثلت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وقوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي في الرقة.



وألقى الشيخ فواز البيك كلمة في بداية الملتقى باسم عشائر الرقة دعا فيها "جميع أبناء سوريا للوقوف صفًا واحدًا ونبذ الخلافات ووضعها جانبًا والتوقف عن الاقتتال فيما بينهم من أجل إرضاء بعض القوى الخارجية، لافتًا إلى أن هذا الأمر يزيد من عمق الأزمة في سوريا ويشكل مجالًا مفتوحًا أمام تركيا لابتلاع المزيد من الأراضي السورية وتهجير أهلها.



كما دعا البيك "لتكثيف الجهود المحلية من أجل استضافة النازحين من مناطق تل أبيض ورأس العين وتقديم كل أشكال الدعم لهم والعمل على مساعدتهم في العودة لمناطقهم الأساسية، منعًا للتغيير الديموغرافي الذي تسعى إليه تركيا.



بدوره الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية عبد حامد المهباش تحدث في كلمة له عن "ضرورة توحيد صفوف العشائر العربية وكل مكونات المنطقة في وجه العدوان التركي على مناطق شمال سوريا"، كما شدد المهباش على "أهمية قيام المجتمع الدولي عمومًا والدول المعنية بالملف السوري خصوصًا بتحمل مسئولياتها بتطبيق كل الاتفاقيات وإيقاف تركيا عن ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق الشعب السوري، ووقف احتلال المزيد من الأراضي السورية وعمليات التغيير الديموغرافي التي تسعى تركيا لإجرائها في مناطق شمال سوريا".