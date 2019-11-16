السبت 16 نوفمبر 2019 الموافق 19 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عشائر الرقة ترفض العدوان التركى وتدعو لتوحيد الصف

السبت 16/نوفمبر/2019 - 03:32 م
العدوان التركي
العدوان التركي
آية حسني
طباعة
رفضت العشائر العربية بالرقة السورية، العدوان التركي على مناطق شمال سوريا، وذلك ضمن أعمال ملتقى العشائر والقبائل العربية الذي عقد ظهر اليوم السبت على أرض ملعب الشهيدة حفرين خلف بمنطقة المشلب في الرقة.

وحضر الملتقى عدد كبير من وجهاء وشيوخ عشائر عربية في الرقة ومختلف مناطق شمال وشرق سوريا، بالإضافة إلى وفود مثلت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وقوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي في الرقة.

وألقى الشيخ فواز البيك كلمة في بداية الملتقى باسم عشائر الرقة دعا فيها "جميع أبناء سوريا للوقوف صفًا واحدًا ونبذ الخلافات ووضعها جانبًا والتوقف عن الاقتتال فيما بينهم من أجل إرضاء بعض القوى الخارجية، لافتًا إلى أن هذا الأمر يزيد من عمق الأزمة في سوريا ويشكل مجالًا مفتوحًا أمام تركيا لابتلاع المزيد من الأراضي السورية وتهجير أهلها.

كما دعا البيك "لتكثيف الجهود المحلية من أجل استضافة النازحين من مناطق تل أبيض ورأس العين وتقديم كل أشكال الدعم لهم والعمل على مساعدتهم في العودة لمناطقهم الأساسية، منعًا للتغيير الديموغرافي الذي تسعى إليه تركيا.

بدوره الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية عبد حامد المهباش تحدث في كلمة له عن "ضرورة توحيد صفوف العشائر العربية وكل مكونات المنطقة في وجه العدوان التركي على مناطق شمال سوريا"، كما شدد المهباش على "أهمية قيام المجتمع الدولي عمومًا والدول المعنية بالملف السوري خصوصًا بتحمل مسئولياتها بتطبيق كل الاتفاقيات وإيقاف تركيا عن ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق الشعب السوري، ووقف احتلال المزيد من الأراضي السورية وعمليات التغيير الديموغرافي التي تسعى تركيا لإجرائها في مناطق شمال سوريا".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

إحباط تهريب 2 طن بانجو بـ8 ملايين جنيه

منذ يوم

أبرز تصريحات والدة "جنة": سخنت السكين ولسعتها لتأديبها

منذ يوم

البترول تصدر حركة تنقلات وترقيات خلال أيام

منذ يوم

ارتفاع عدد ضحايا حريق إيتاي البارود

الصور

image description

"التوعية بخطورة الإدمان" ندوة لطب المنصورة بمدرسة ثانوية

image description

حى ثان الزقازيق يغلق 8 مراكز للدروس الخصوصية (صور)

image description

دورة تدريبية لرفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط

image description

أسوان توقع اتفاقية توأمة مع مدينة أوزيتسا الصربية

image description

اليوم.. الليلة الختامية لاحتفالات مارجرجس فى الأقصر

الأكثر قراءة

"الأرصاد" تفجر مفاجأة حول نجاة مصر من كارثة مناخية

تفاصيل بيع أصول "شل" النفطية فى مصر

سقوط عصابة خطف واغتصاب فتيات الليل فى الهرم.. ارتكبوا 30 جريمة

تأكيدًا لانفراد "الدستور".. تفاصيل أغنية رامى جمال وزوجته

أيام زمان

خوف وترقب وألم.. تفاصيل 3 ليالٍ لم تذق فيها نعيمة عاكف طعم النوم

سيد المغرورين.. 8 اعترافات تكشف الوجه الحقيقي لـ نزار قباني

مأساة رشدي أباظة.. هكذا طلبت صباح الطلاق بعد أسبوع ورفضت سامية جمال زيارته

داليدا تقاضي دولة عربية بسبب البيض والطماطم: «هارفع قضية في المحكمة الدولية»

ads

نجم الساعة

تأكيدًا لانفراد "الدستور".. تفاصيل أغنية رامى جمال وزوجته

الصحة

طريقة جديدة لتشخيص العقم لدى الرجال

ألمانيا تجعل لقاحات الحصبة "إلزامية"

الكارى الحار يساعد في التخلص من نزلات البرد

7 علامات تشير إلى الإصابة بمرض السكرى

الرئيس نيوز

سوريا.. ارتفاع عدد ضحايا انفجار مدينة الباب إلى 18 قتيلا و30 مصابا

حبس 4 من أقارب البغدادي بتهمة الانتماء لـ«داعش»

نقابة الأطباء تقاضي وزيرة الصحة لإيقاف تنفيذ "نظام التكليف الجديد"

بوابة العمرة المصرية تنطلق غداً.. ووزيرة السياحة: تضمن حقوق المعتمر المصري

منوعات

فى اليوم العالمي للتسامح.. "الناس لا يولدون لكي يكرهوا"

استخراج مواد وراثية من حفريات قرد عملاق عمره مليونى سنة

تايوان تحظر بيع هواتف "هواوى"

اليابان تعيد فتح موقع سياحى شهير أغلق بسبب بركان

كشكول

الإثنين.. افتتاح المركز الجامعى للتطوير المهنى بجامعة المنوفية UCCD

جامعة بوخارست برومانيا تمنح "السيسي" الدكتوراه الفخرية

غدا.. إطلاق منتدى "سواعد الوطن" بمشاركة 22 جامعة

عميد دار علوم القاهرة: الكلية تخوض معركة لتعود لحضن الدولة

إسلام سياسي

تقرير يكشف تكلفة الحرب الأمريكية على الإرهاب فى 2020

تأجيل قضية حل حزب البناء والتنمية لجلسة ٢١ ديسمبر

كواليس العمليات الأمريكية ضد داعش بليبيا

المانيا: اعتقال سيدة بتهمة الإنضمام لداعش الإرهابى

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ حسن مأمون.. الفقيه المستنير ذو البصيرة الملهمة
د.كريمة الحفناوى
القضاء على العنف والتحرش فى عالم العمل
ماجد حبته
رد يليق بـ«هوهوة» بايدن!
صفاء النجار
الاحتباس الحرارى والحق فى الحياة «2»
المزيد

الثقافة

إحياء الفلوكلور الشعبى المصرى فى بيت السنارى

حكايات الرحالة البرتغالي "إيسا دي كيروش" عن افتتاح قناة السويس

"الأماكن الأثرية فى السينما المصرية" ببيت المعمار.. الثلاثاء

تأبين "كشيك" ببيت الشعر و"حوار الفنون" بالغورى

صفحتنا ع الفيس بوك