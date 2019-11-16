رندا البحيرى فى كواليس "الأخ الكبير" (صورة)

شاركت الفنانة رندا البحيري، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها رفقة فريق عمل مسلسل "الأخ الكبير".



وظهرت "البحيري" في الصورة، رفقة محمد رجب، هاجر أحمد، المخرج إسماعيل فاروق، معلقة عليها بقولها: "مسلسل #الأخ الكبير أول ديكور ليا. #الحمدلله بطوله #محمد_رجب تأليف الموهوب جدا #أحمد_عبد_الفتاح إخراج الرائع #إسماعيل_فاروق إنتاج شركه #سينرچي منتج فني محمود كمال، علي خير بإذن الله دعواتكم معانا".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة رندا البحيري، كان فيلم "كازانوفا"، وشارك في بطولته إيساف، إلهام عبدالبديع، مصطفى هريدي، إيمي سالم، أحمد التهامي، ميريهان مجدي، ياسر علي ماهر، مها أبوعوف، أحمد فاروق، ومن تأليف هيثم وحيد، وإخراج أسامة فاضل.

