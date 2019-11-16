20 نوفمبر.. بدء نهضة "التُساعية" بكنائس الإسكندرية

قال الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك بالإسكندرية، إن بطريركية الأقباط الأرثوذكس للأقباط الكاثوليك، تُنظم نهضة "تُساعية الصلاة لأجل الدعوات"، على مدار 8 أيام.



وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه من المُقرر أن تبدأ نهضة التُساعية يوم الأربعاء الموافق 20 نوفمبر، لتنتهي السبت الموافق 30 نوفمبر، على أن تتوقف خلال أيام 22 و23 و29 من الشهر نفسه.



ومن المقرر أن يتم تنظيم النهضة بعدة كنائس أبرزها كاتدرائية القيامة، وكنيسة سان ميشيل بالعطارين، وكنيسة سانت تريز بسيدي بشر، وكاتدرائية سانت كاترين، ودير راهبات قلب يسوع المصريات، وكنيسة الايقونة العجائبية بميامي، وكنيسة الحبل بلا دنس بالدخيلة، وكنيسة العذراء بغيط العنب.