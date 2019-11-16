بدء أعمال رصف الطرق المنتهية بها المرافق فى سيوة

تابع محافظ مطروح، اليوم السبت، بدء أعمال رصف وتطوير الطرق المنتهية بها أعمال الشبكات الرئيسية للصرف الصحي، في نطاق مركز ومدينة سيوة، خاصة بمدخل المدينة.



وقال اللواء وفائي عبدالفتاح الحصيوي، رئيس مركز ومدينة سيوة، إنه تم البدء في أعمال رصف 2 تفريعة الأولى من مدرسة سيدي رحيم، مرورًا بقسم شرطة سيوة ومجلس المدينة، وحتى مستشفى سيوة المركزي، والثانية مرورًا بقسم شرطة سيوة وميدان السوق حتى مستشفى سيوة المركزي، وذلك بالتنسيق مع مديرية الطرق بمطروح والشركة المنفذة للأعمال بسيوة.



وشدد محافظ مطروح على سرعة الانتهاء من الأعمال للتيسير على المواطنين وضيوف مدينة سيوة ولكي تظهر المدينة بالشكل الحضاري.