خبير شئون أمريكية: ترامب يحاول إثبات وفائه بعهوده للناخب الأمريكى

قال الدكتور أحمد السيد أحمد، الخبير في الشئون الأمريكية، إن تعامل الإدارة الأمريكية مع الأزمة السورية يشهد اضطربات داخل البيت الأبيض، مشيرًا إلى أن الاعتبارات الانتخابية تتحكم في الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدًا أن ترامب يحاول أن يثبت للناخب الأمريكي أنه أوفى بعهوده، والتي كان أهمها انسحاب القوات الأمريكية من الخارج التى تشكل عبئًا على الاقتصاد الأمريكي.



وأضاف "أحمد"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن وزارة الدفاع الأمريكية ومجلس الأمن القومى يرون أن هناك مصلحة جوهرية لأمريكا فى سوريا والمنطقة بشكل عام، كما اعترضوا على الانسحاب الكامل من سوريا، لأنهم يرون أنه أدى إلى فجوات كبيرة وتأثيرات سلبية على الأمن القومي الأمريكي.



وتابع: "هناك محاولة لبلورة رؤية توازي بين هذه الآراء المختلفة لجميع الإدارت الأمريكية أو التوجهات المختلفة، سواء من قبل ترامب أو وزارة الدفاع التي ترغب فى بقاء القوات الأمريكية داخل سوريا، خاصة في مناطق النفط السوري بحجة تأمين النفط في سوريا".