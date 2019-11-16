غدًا.. لجنة من الأزهر تزور مركز الداخلة فى الوادى الجديد

أكد النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية بالوادي الجديد، اليوم السبت، استقبال مركز الداخلة لجنة من الأزهر الشريف صباح غد الأحد، لمعاينة المباني والمنشآت التى جرى الاتفاق عليها مع محافظ الإقليم، لتكون نواة لفرع جامعة الأزهر بمدينة موط بمركز الداخلة.



وأشار عبدالقادر، إلى أن اللجنة ستتفقد المنشآت، والتي ستجري إقامة فرع الجامعة من خلال استغلال بعض المباني التابعة للمحافظة، والتى لا تزال خاوية دون استغلال.



ولفت إلى أن المحافظة ستعمل على توفير عدد من المنشآت المختلفة غير المستغلة، لتأهيلها واستخدامها فرعًا للجامعة، وأن المحافظة لا توجد لديها أى موانع للتنازل عن هذه المباني لصالح المشروع، موضحًا أن اللجنة التي شكلها الإمام الأكبر، ستقوم بزيارة مدينة الداخلة خلال الأيام القليلة المقبلة لمعاينة هذه المنشآت، وتعد بشأنها تقارير بمدى صلاحيتها وقدرتها على استقبال المشروع القومى الضخم، مشيرًا إلى أنه سيجري إنشاء فرع لجامعة الأزهر، بالإضافة إلى سكن للطالبات المغتربات.



وكان قد أعلن النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية بالوادي الجديد، يوم 8 أكتوبر الماضي، أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أبدى ترحيبه بفكرة إنشاء فرع لجامعة الأزهر بالوادي الجديد، وقرر الإمام الأكبر تشكيل لجنة لمعاينة المواقع التي جرى توفيرها بمدينة الداخلة بالوادي الجديد لإنشاء الفرع الجديد بالإقليم.