جامعة الزقازيق تستقبل الملحق الثقافى بالسفارة الليبية

استقبل الدكتور عثمان شعلان، والدكتورة ميرفت عسكر، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إدريس أحمد الجازوي، مساعد الملحق الثقافي بالسفارة الليبية بالقاهرة، خلال زيارته الجامعة؛ لبحث بعض الموضوعات المتعلقة بالطلاب الوافدين من دولة ليبيا الشقيقة في مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا.



وخلال الزيارة نقل إدريس أحمد، تهاني السفارة الليبية لرئيس الجامعة، بمناسبة توليه رئاسة الجامعة.



وعقدت الدكتورة ميرفت عسكر، اجتماعًا، مع مساعد الملحق الثقافي ومجموعة من الطلاب الليبيين، من الكليات المختلفة بالجامعة، بحضور الدكتور محمد نبيه، المدير الأكاديمي والتنفيذي لإدارة الوافدين، نبوية الشهيدي، مدير عام الدراسات العليا، لتوفير بيئة محفزة على التحصيل العلمي للطلاب الوافدين من تذليل العقبات المرتبطة بإجراءات التسجيل والدراسة بالجامعة.