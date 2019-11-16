السنيورة يتهم عون بالالتفاف على الدستور

اتهم رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة، الرئيس اللبناني ميشال عون، بمحاولة الالتفاف على الاستشارات النيابية، قائلًا:" كان من المفترض ومنذ استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري، أن يبادر الرئيس بالدعوة إلى استشارات نيابية ملزمة، لكن ما جرى كان التفافًا على مسألة الاستشارات النيابية الملزمة وخلافًا للدستور اللبناني، وذلك بإجراء مشاورات جانبية".



وأضاف السنيورة في لقاء تليفزيوني منذ قليل: "إن رؤساء الحكومات السابقين عبروا عن موقفهم الداعم لتولي الرئيس سعد الحريري المسئولية في ظل هذه الظروف الدقيقة، وهذا ليس تقليلا من شأن أي شخص آخر يمكن ترشيحه، بل هو بالاستناد إلى الرمزية الوطنية التي يتمتع بها الرئيس الحريري".



واعتبر أن لبنان ليس لديه الوقت لكي يضيعه في التشدد في المواقف التي لا تؤدي إلى نتيجة إيجابية"، مردفًا "يفترض بالجميع أن يأخذ بالاعتبار تطور الأمور في ضوء هذه الحركة النهضوية والإنقاذية التي يقوم بها شابات وشبان لبنان، والتي أحدثت تغييرًا كبيرًا في البلد".