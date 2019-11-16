مصطفى شوقى يطرح فيديو كليب "وحشتونى"

طرح المطرب الشاب مصطفى شوقي، فيديو كليب جديدًا بعنوان "وحشتوني" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".



أغنية "وحشتوني" من كلمات نصر محروس، ألحان مصطفي شوقي، توزيع رامى سمير، وميكس وماستر هاني محروس، وتقول كلماتها: "وحشتوني.. وحشتوني ووحشتم عينيا.. وحشتوني.. وحشتوني وفضّيتوا الدنيا عليا.. لسة فاكر وإنتو جنبي جوا قلبي قريبين.. لسة فاكر أيوة فاكر الثانية في بعادكم سنين.. لسه فاكر كل حاجة والله دوبني الحنين.. لسه حاسس كل لمسة كل همسة في حضنكم.. كل حاجة حلوة فيا بتبقى حلوة منكم.. نور عيوني يا حتة مني يا أغلى حاجة بحبكم".



حقق المطرب الشاب نجاحًا كبيرًا بأغنيته الأولى "ملطشة القلوب" التي طرحها خلال الفترة الماضية، ولاقت رواجًا بين الجمهور وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.



وقال "شوقي" في تصريح خاص لـ"الدستور" إنه سعيد بردود الأفعال حول الأغنية، مشيرًا إلى أنه تفاجأ بسرعة انتشارها في وقت قصير.



يذكر أن أغنية "ملطشة القلوب"، حققت نسبة مشاهدة كبيرة حيث تخطت الـ6 ملايين مشاهدة منذ طرحها في يوم 23 سبتمبر الماضي، وتعتبر أول أغنيات ألبوم "فري ميكس 5"، والتي يعود بها المنتج نصر محروس، بعد 14 عامًا لطرح سلسلة ألبومات شهيرة، والتي شهدت ظهور نخبة من نجوم الأغنية، ومنهم تامر حسني، وشيرين، وخالد عجاج، وبهاء سلطان، وغيرهم.