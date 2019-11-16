كاتدرائية القيامة تستقبل رفات القديسة تريزا الطفل يسوع

قال الأنبا باخوم النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه استقبلت، صباح اليوم، كاتدرائية القيامة بمحطة الرمل بالإسكندرية، رفات القديسة تريزا الطفل يسوع.



وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه كان فى استقبال الرفات المقدس القمص أنطونيوس غطاس، الوكيل البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية بالإسكندرية، والأب يوحنا جورج راعي الكاتدرائية، بالإضافة لشعب الكنيسة، والشمامسة والفرقة الكشفية.



وحصلت الدستور على باقة من صور الحدث.



وعلى صعيد آخر، تستعد الكنيسة القبطية، لبدء صوم الميلاد المجيد، في الـ25 من نوفمبر الجاري، والذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 43 يومًا مُتصلة، يسهر خلالها الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن المأكولات الحيوانية واللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.