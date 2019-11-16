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محافظات

حى ثان الزقازيق يغلق 8 مراكز للدروس الخصوصية (صور)

السبت 16/نوفمبر/2019 - 03:02 م
جريدة الدستور
سارة الوردانى
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شنت الأجهزة المعنية التابعة لحي ثان الزقازيق، اليوم السبت، حملة مكبرة على مراكز الدروس الخصوصية بنطاق الحي، بالتعاون مع شرطة المرافق.

وأكد المحاسب أحمد جابر، رئيس حي ثان الزقازيق، أن الحملة ضمن سلسلة حملات متواصلة لمنع استغلال تلك المراكز للطلاب، وكذلك لمحاربة ظاهرة الدروس الخصوصية.

وأضاف أن الحملة تمكنت من غلق 8 مراكز للدروس الخصوصية، بشوارع الإمام غريب، ومحمود هاشم
وبجوار صيدلية الديب.

وأوضح أن إدارات الحي عاينت المراكز التي تم تخصيصها داخل شقق سكنية بدائرة الحي، وتبين استخدامها كمراكز للدروس الخصوصية بالفعل.

وأكد أنه تم قطع المرافق من كهرباء ومياه عن تلك المراكز، كما أنه عمل مذكرة للعرض على محافظ الشرقية لاستصدار غلق نهائي لهذه المراكز.

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