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عالم

3 أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم عن الطعام فى سجون الاحتلال

السبت 16/نوفمبر/2019 - 03:01 م
سجون الاحتلال
سجون الاحتلال
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يواصل 3 أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام، أقدمهم الأسير أحمد زهران، المضرب منذ 56 يومًا، والأسير مصعب الهندي، المضرب منذ 54 يومًا، والأسير عبدالله سمحان منذ 12 يومًا.

وقال المتحدث باسم هيئة شئون الأسرى والمحررين حسن عبدربه، اليوم السبت، إن الأسيرين زهران والهندي يواصلان إضرابهما رفضًا لاعتقالهما الإداري، وهما يقبعان في عزل "نتيسان" الرملة، وسط تدهور حالتهما الصحية بشكل يومي، حيث يعانيان من ضعف فى بنية الجسم وتعب شديد، ويرفضان الحصول على مدعمات أو إجراء أى فحوصات طبية.

ولفت عبدربه إلى أن الأسير سمحان، والقابع في معتقل "نفحة" الصحراوي يواصل إضرابه احتجاجًا على استمرار سلطات الاحتلال اعتقال شقيقته روان سمحان، المحكوم عليها بالسجن لمدة (18) شهرًا والقابعة في معتقل "الدامون"، علمًا بأن الأسير سمحان معتقل منذ عام 2012 ومحكوم عليه بالسجن لـ19 عامًا.

والاعتقال الإداري بالشكل الذي تستخدمه قوات الاحتلال محظور في القانون الدولي، حيث تعود القوانين العسكرية الإسرائيلية المتعلقة بأوامر الاعتقال الإداري إلى قانون الطوارئ الانتدابى لعام 1945، الذي يستند فيه القائد العسكري الإسرائيلي في معظم حالات الاعتقال الإداري على مواد سرية، وهي بالأساس مواد البيانات ضد المعتقل، والتي تدعي السلطات الإسرائيلية عدم جواز كشفها، حفاظًا على سلامة مصادر هذه المعلومات، أو لأن كشفها قد يفضح أسلوب الحصول على هذه المواد.

وفى هذا السياق، قال وزير العدل الفلسطيني السابق علي أبودياك، إن حالة الأسير المريض سامي عاهد أبودياك توثق الانتهاكات والجرائم الطبية التي ترتكبها إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين، وهو إحدى ضحايا الأخطاء الطبية المتعمدة، وسياسة القتل البطيء، والإهمال الطبي الممنهج، وانعدام الرعاية الصحية والعناية الطبية التي تمارسها دولة الاحتلال مع سبق الإصرار بحق الأسرى المرضى في المعتقلات الإسرائيلية.

وأضاف الوزير السابق، في بيان اليوم، أن الأسير أبودياك يصارع الألم والمعاناة في المعتقلات الإسرائيلية نتيجة الإصابات الخطيرة التي تعرض لها برصاص جيش الاحتلال أثناء اعتقاله سنة 2002، وما زال يعاني منذ خضوعه لعملية استئصال جزء من أمعائه في مستشفى "سوروكا" العسكري في شهر سبتمبر 2015، أصيب إثرها بتلوث وتسمم وتعفن في أمعائه نتيجة العملية الجراحية، وبسبب نقله بعد إجراء العملية مباشرة إلى سجن "الرملة" قبل أن تلتئم جروحه، ودون أن يتأكد المستشفى من نجاح العملية التي دخل بعدها في غيبوبة لمدة أكثر من شهر، وأصيب بفشل في الكلى والرئة وانتشار الأورام السرطانية في شتى أنحاء جسده، حيث ارتكبت بحقه جريمة طبية مركبة شارك بها مستشفى "سوروكا" العسكري، ومصلحة السجون الإسرائيلية.

وأشار أبودياك إلى أن سلطات الاحتلال، بما فيها المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت كل الطلبات التي تقدمت بها هيئة شئون الأسرى والمحررين، بواسطة المحامين والمنظمات الحقوقية الأخرى للإفراج عنه، بسبب تدهور حالته الصحية ومرضه الخطير.

ودعا أبودياك المنظمات الدولية والحقوقية والصليب الأحمر الدولي ومجلس حقوق الإنسان، وكل حكومات وبرلمانات العالم، للتدخل العاجل وتحمل مسئولياتها لتوفير الحماية القانونية والإنسانية للأسرى المرضى الذين يعانون أشد المعاناة في معتقلات الاحتلال، والضغط على إسرائيل للإفراج عن الأسرى المصابين بأمراض خطيرة.

ودعا لإرسال لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات إسرائيل للقانون الدولى والاتفاقيات الدولية بحق الأسرى، وسلوكها الثأري تجاه الأسرى والأسرى المرضى، والتحقيق في الجرائم الطبية والإهمال الطبي المتعمد الذي يتعرض له الأسرى في معتقلات الاحتلال.

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