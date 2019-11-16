إطلالة شبابية لـ سميرة سعيد فى أحدث ظهور لها

خضعت المطربة سميرة سعيد، لجلسة تصوير جديدة، وشاركت الجمهور بعدة صور عبر حسابها الشخصي علي موقع "إنستجرام".



وظهرت سميرة سعيد، خلال الصور بالإطلالة شبابية أنيقة ومميزة، إذ ارتدت ملابس كاجوال سوداء وبنطلون جينز.



يُشار إلى أن سميرة سعيد، تشارك في الموسم الخامس من برنامج المواهب الغنائية The Voice، ضمن مدربي الفرق المتنافسة ولجنة التحكيم.