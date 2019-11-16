الأنبا باخوم يلتقى مسئولى جمعية الشباب الكاثوليكى

استقبل صباح اليوم الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، وفدا من مسئولي جمعية الشباب الكاثوليكي بالمقر الإيبارشي.



قال الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن الزيارة جاءت لتقديم الوفد التهنئة له؛ بسبب السيامة الأسقفية.



وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه دار الحوار حول تواجد الجمعية بالإيبارشية البطريركية وأهم الخدمات التى تقوم بها.



وحصلت الدستور على باقة من صور اللقاء.



وعلى صعيد آخر، تستعد الكنيسة القبطية، لبدء صوم الميلاد المجيد، في الـ25 من نوفمبر الجاري، والذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 43 يومًا مُتصلة، يسهر خلالها الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن الماكولات الحيوانية واللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.