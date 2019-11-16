من بينها التنصت.. الفصل عقوبة موظفي ماسبيرو في اللائحة الجديدة

نصّت لائحة التحقيق والجزاءات للعاملين بالهيئة الوطنية للإعلام «ماسبيرو»، على عدة مخالفات ترتب الفصل من الخدمة.



من بين هذه المخالفات استغلال الوظيفة لاستراق السمع أو تسجيل الحوارات والمكالمات الهاتفية أو نقلها بصفة شخصية وفي غير أغراض العمل، أو توزيع أوراق تضر بالعمل، أو ترويج الشائعات التي تضر بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي، أو ائتلاف منشئات الهيئة، أو طلب أو قبول هدايا بمناسبة أداء الوظيفة، أو مخالفة السياسة الإعلامية للمحطة.



جاء ذلك عقب انتهاء مجلس إدارة الهيئة من التوافق على بنود اللائحة الجديدة، المقرر العمل بها بعد التصديق النهائي عليها.



كما تضمنت اللائحة الجديدة سلطات أوسع لرؤساء القطاعات والقيادات في معاقبة الموظفين المخالفين لقواعد العمل، خاصة أن لائحة الجزاءات لم يتم تغييرها منذ عام 1996 داخل مبني ماسبيرو.