"أمهات مصر" تطلق حملة "المستقبل لهن" لتشجيع الطالبات المتميزات

أعلنت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، عن إطلاق حملة "المستقبل لهن"، وذلك لتشجيع الطالبات بجميع المراحل التعليمية المختلفة على التفوق والتميز في كافة الأنشطة المختلفة.



وأوضحت عبير، في تصريحات صحفية، أن الحملة ستركز وتسلط الضوء على الطالبات المتفوقات والمتميزات في مختلف الأنشطة التعليمية والرياضية والثقافية والفنية، من خلال نشر أنشطتهم على صفحة الاتحاد في الفيس بوك وفي كافة المواقع والصحف وتشجيعهم على التميز.



ولفتت عبير النظر إلى أن التفوق والتميز قد يكون في الدراسة وقد يكون في الرسم وقد يكون في الرياضة والألعاب وقد يكون في الموسيقى والتمثيل، وقد يكون في عمل إيجابي تجاه المجتمع أو داخل المدرسة والفصل، مطالبة ومناشدة جميع أولياء الأمور بمساعدة الاتحاد في أبرز هذه النماذج لتشجيعهم وحتى تكون هذه النماذج مثل أعلي لباقي الطالبات والفتيات في المجتمع، قائلة "المستقبل لهن".