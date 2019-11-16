البطوطى: الصورة الذهنية للسياحة المصرية تغيرت كثيرًا "فيديو"

قال وليد البطوطي، مستشار وزارة السياحة الأسبق، إن هناك تقدمًا في قطاع السياحة، مؤكدًا أن حجوزات السائحين في زيادة وزادت معها فرص العمل للشباب.



وأضاف "البطوطي"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "TEN"، أن الصورة الذهنية للسياحة المصرية تغيرت كثيرًا، مشيرًا إلى أن هناك مناطق سياحية جديدة سيتم استحداثها، وهي مناطق سياحية لم تكن دارجة في الخطط السياحية، لافتًا إلى أن الاستقرار أصبح له عامل كبير جدًا في زيادة معدلات السياحة المصرية.



وأوضح أنه مع افتتاح المتحف الكبير سيحتاج السائح أن يقيم في القاهرة لمدة أسبوع على الأقل حتى يستطيع زيارة جميع المعالم السياحية في المدينة، منوهًا إلى أنه في السنوات الماضية كان السائح يعتمد على زيارة الأهرامات وأبوالهول في جميع زياراته للقاهرة، إنما الآن الوضع اختلف كثيرًا.