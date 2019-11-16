إحالة 13 طبيبا وصيدليا للتحقيق للتقصير فى العمل بكفرشكر

شنت الأجهزة المحلية بمركز ومدينة كفرشكر بمحافظة القليوبية حملة مكبرة بقيادة المهندس محمد حسينى عبدالرحمن رئيس مركز ومدينة كفرشكر لمتابعة نظام العمل فى عددا من المصالح الحكومية بقرى المدينة بهدف التسهيل على المواطنين وإنهاء خدماتهم بدون عناء.



وأكد المهندس محمد حسينى عبدالرحمن رئيس مركز ومدينة كفرشكر فى تصريح خاص لـ"الدستور" أنه تمت إحالة 4 أطباء بشرى و9 صيادلة للتحقيق بالوحدة الصحية بقرية تصفا لعدم التواجد فى مواعيد العمل الرسمية فى ظل تواجد عدد من المرضى ينتظرون للكشف والعلاج.



وأضاف رئيس المركز والمدينة أنه تم تشكيل لجنة متخصصة للمرور على كافة الخدمات والوحدات الصحية والمحلية والجمعيات الزراعية للتأكد من انتظام العمل وسماع شكاوى المواطنين والمرضى وحلها فورا طبقا للقانون بهدف تحسين الحياة المعيشية للمواطنين والعمل على راحتهم تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية.