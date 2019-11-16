السبت 16 نوفمبر 2019 الموافق 19 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إحالة 13 طبيبا وصيدليا للتحقيق للتقصير فى العمل بكفرشكر

السبت 16/نوفمبر/2019 - 10:03 ص
جريدة الدستور
كتب صلاح حسنى
طباعة
شنت الأجهزة المحلية بمركز ومدينة كفرشكر بمحافظة القليوبية حملة مكبرة بقيادة المهندس محمد حسينى عبدالرحمن رئيس مركز ومدينة كفرشكر لمتابعة نظام العمل فى عددا من المصالح الحكومية بقرى المدينة بهدف التسهيل على المواطنين وإنهاء خدماتهم بدون عناء.

وأكد المهندس محمد حسينى عبدالرحمن رئيس مركز ومدينة كفرشكر فى تصريح خاص لـ"الدستور" أنه تمت إحالة 4 أطباء بشرى و9 صيادلة للتحقيق بالوحدة الصحية بقرية تصفا لعدم التواجد فى مواعيد العمل الرسمية فى ظل تواجد عدد من المرضى ينتظرون للكشف والعلاج.

وأضاف رئيس المركز والمدينة أنه تم تشكيل لجنة متخصصة للمرور على كافة الخدمات والوحدات الصحية والمحلية والجمعيات الزراعية للتأكد من انتظام العمل وسماع شكاوى المواطنين والمرضى وحلها فورا طبقا للقانون بهدف تحسين الحياة المعيشية للمواطنين والعمل على راحتهم تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

حقيقة تدهور صحة الفنان عادل إمام

منذ حوالي 13 ساعة

مقتل شخص وأزمة طوابير تضرب إيران بعد رفع أسعار البنزين (صور)

منذ حوالي 19 ساعة

تراجع اللحوم والأسماك أبرزها.. بورصة السلع الأساسية فى 2019

منذ حوالي 17 ساعة

الأرصاد: انخفاض في درجة الحرارة السبت.. والصغرى في القاهرة 19

الصور

image description

وزراء وشخصيات عامة فى احتفالية مرور 117 سنة على المتحف المصرى

image description

عقب السيول.. فرق الإغاثة تصل البحر الأحمر لمساعدة المواطنين

image description

نادي الجوارح المصري يحتفل باليوم العالمي للصقارة بالإسكندرية (صور)

image description

تشييع جنازة اثنين من ضحايا حريق إيتاي البارود (صور)

image description

المعداوى: بدء إنارة عزبة العجارمة فى مطروح

الأكثر قراءة

حقيقة تدهور صحة الفنان عادل إمام

بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار السلع التموينية

تخطى 10%.. حقيقة تراجع أسعار المنتجات الغذائية في مصر

بدء نوة "المكنسة" في الإسكندرية (صور)

أيام زمان

خوف وترقب وألم.. تفاصيل 3 ليالٍ لم تذق فيها نعيمة عاكف طعم النوم

سيد المغرورين.. 8 اعترافات تكشف الوجه الحقيقي لـ نزار قباني

مأساة رشدي أباظة.. هكذا طلبت صباح الطلاق بعد أسبوع ورفضت سامية جمال زيارته

داليدا تقاضي دولة عربية بسبب البيض والطماطم: «هارفع قضية في المحكمة الدولية»

ads

نجم الساعة

خوف وترقب وألم.. تفاصيل 3 ليالٍ لم تذق فيها نعيمة عاكف طعم النوم

الصحة

طريقة جديدة لتشخيص العقم لدى الرجال

ألمانيا تجعل لقاحات الحصبة "إلزامية"

الكارى الحار يساعد في التخلص من نزلات البرد

7 علامات تشير إلى الإصابة بمرض السكرى

الرئيس نيوز

العراق: قتلى وجرحى في انفجار قرب "ساحة التحرير".. والاحتجاجات مستمرة

صحف إماراتية: زيارة السيسي تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة والتعاون

مسؤول أمريكي: ننظر في مسألة رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

اتصال ميركل بالرئيس السيسي.. يتصدر عناوين صحف القاهرة

منوعات

تايوان تحظر بيع هواتف "هواوى"

اليابان تعيد فتح موقع سياحى شهير أغلق بسبب بركان

التكنولوجيا سببًا لمشاكل النوم لـ 5 ملايين أمريكي

ارتفاع أعداد البدناء في بريطانيا إلى 13 مليون

كشكول

"شوقي"عن إلغاء مجانية التعليم: أسلوب مبتكر لترويج الشائعات

بدء تحرير استمارات امتحانات الشهادة الإعدادية بالمدارس

أخصائي يكشف طرق التعامل مع الشخصية الاعتمادية

"القومي للإدارة" يعقد ورشة عمل لقيادات جامعة عين شمس

إسلام سياسي

بابا الفاتيكان لشيخ الأزهر: المؤسسات الدينية تقع على عاتقها مسئولية نشر السلام

لماذا أعلنت السعودية والإمارات والبحرين المشاركة في خليجي 24 والسفر لقطر؟

الفشل عنوان المرحلة.. الإخوان تسقط مجددًا في محاولات التحريض على مصر

خلاف داخل التحالف بشأن تسليم محتجزي داعش

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ حسن مأمون.. الفقيه المستنير ذو البصيرة الملهمة
د.كريمة الحفناوى
القضاء على العنف والتحرش فى عالم العمل
ماجد حبته
رد يليق بـ«هوهوة» بايدن!
صفاء النجار
الاحتباس الحرارى والحق فى الحياة «2»
المزيد

الثقافة

مختارات من مسرحيات وأغانٍ عالمية بمعهد الموسيقى العربية

اليوم.. افتتاح معرض "المسافر" للفنان محمد ثابت بجاليرى "ضى"

اليوم.. صندوق التنمية يحتفل بالطفل المصرى بمراكز الإبداع

اليوم.. عرض الفيلم الوثائقى "Grizzly Man" بجزويت الإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك