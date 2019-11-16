ماكرون يستقبل بوتين وزيلينسكى الشهر المقبل

تعقد في باريس في التاسع من ديسمبر المقبل قمة يحضرها قادة روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا لمحاولة تسوية النزاع في أوكرانيا بعد "تقدم كبير" تحقق منذ وصول الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى السلطة في كييف في الربيع.



وأعلنت الرئاسة الفرنسية الجمعة، عن أن القمة التي ستعقد بصيغة "لقاء النورماندي"، اسم المنطقة الفرنسية التي جرت فيها أول قمة من هذا النوع في 2014، سيحضرها الرؤساء الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين وزيلينسكي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.



وتعود آخر قمة عقدت بهذه الصيغة لرؤساء دول وحكومات إلى 19 ديسمبر 2016، ومنذ انتخابه في أبريل، حدد زيلينسكي الممثل الكوميدي السابق وحديث العهد في السياسة، هدفا له إعادة السلام إلى أوكرانيا.



وأسفر النزاع في شرق أوكرانيا بين قوات كييف والانفصاليين الموالين لروسيا عن سقوط 13 ألف قتيل منذ بدئه في 2014 بعد شهر على ضم موسكو شبه جزيرة القرم، ويتهم الأوكرانيون والغربيون موسكو التي تنفي، بدعم الانفصاليين في شرق البلاد عسكريا وماليا، وبالسيطرة فعليا على المنطقة.