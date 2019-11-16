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طب المنصورة تستكمل فعاليات مبادرة "صحتى فى مدرستى"

السبت 16/نوفمبر/2019 - 09:52 ص
جريدة الدستور
الدقهلية : عمرو الحوتى
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نظمت كلية الطب بجامعة المنصورة ندوة تثقيفية بمدرسة شجرة الدر الإعدادية للبنات استكمالا لفعاليات مبادرة صحتى فى مدرستى للتثقيف الصحى لطلاب المدارس.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة والدكتورة نسرين عمر عميدة كلية طب المنصورة.

‎وتحدثت الدكتورة إيمان العدوي أستاذ الباطنة عن مرض السكر وأنواعه وكيفية تشخيصه، وما هي مضاعفات مرض السكر وعلاقته بالزواج والحمل، مشيرة إلى أهمية وجود عضو البنكرياس في الجسم ومسئوليته في عملية هضم الطعام بالإضافة إلى وجود هرمون الأنسولين وهرمون الجلوكاجون الذي يعملان على رفع وخفض معدل السكر بالجسم.

‎وأوضحت العدوى تأثير مرض السكر على كل من ‎الأسنان والبصر والأعصاب والقلب، مؤكدة ضرورة المواظبة باستخدام العلاج الموصوف لكل مرحلة بالإضافة إلى الغذاء المتوازن وممارسة الرياضة.

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