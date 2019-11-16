رجال الإطفاء فى أستراليا يواصلون إخماد الحرائق بالساحل الشرقى

واصل رجال الإطفاء الاستراليون جهودهم للسيطرة على الحرائق التي اندلعت في الساحل الشرقي الجاف من البلاد، فيما تشير توقعات بهبوب عواصف قوية مرة أخرى وارتفاع درجات الحرارة، التي من المحتمل أن تؤجج النيران.



وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت إن الحرائق تسببت في مقتل أربعة أشخاص وتدمير أكثر من 300 منزل في ولاية "نيو ساوث ويلز"، بينما احترق حوالي 2.5 مليون فدان من الأراضي الزراعية والأحراش، في حرائق الغابات الشديدة التي اندلعت في وقت مبكر وبشكل غير عادي، في نصف الكرة الجنوبي.



وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرا بعد ظهر اليوم السبت، لولاية "نيو ساوث ويلز" شمال شرق البلاد، قائلا إن رياحا غربية دافئة جدا وجافة ستزيد من خطر نشوب حرائق في المنطقة في مطلع الأسبوع.



وتوقع بـ"مخاطر حرائق شديدة" في مناطق "فار نورث كوست" و"نيو انجلاند" و"نورثرن سلوبس" و"نورث ويسترن".



واشتعل أكثر من 60 حريقا في جميع أنحاء ولاية كوينزلاند، وفقًا لما أعلنته خدمات الإطفاء والطوارئ في الولاية، كما يكافح أكثر من 1300 من رجال الإطفاء أكثر من 68 حريقًا في نيو ساوث ويلز، حسبما ذكرت الدائرة الريفية لمكافحة الحرائق.