بالأسماء.. إصابة 6 فى حادث بزراعى البحيرة

أصيب 6 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم سيارة نقل وسيارة ميكروباص على الطريق الزراعى بدائرة مركز ايتاي البارود، بمحافظة البحيرة.



تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة إخطارا من العميد محمد زايد مأمور مركز شرطة ايتاى البارود يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص بالطريق الزراعى بدائرة المركز.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة بالفحص تبين حدوث حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص مما أسفر عن إصابة "جنا محمد سلامة" 4 سنوات مقيمة كفر الدوار مصابة بجروج تهتكية باليد اليمنى واشتباه ما بعد الارتجاج، و"فاطمة عادل" 5 سنوات مصابة بجروح تهتكية باليد اليسرى وقطع بالأربطة والأوتار ووجود كسر بالعظام، وجارى تحويلها لمستشفى جامعى بالاسكندرية.



كما أصيب "عبد الله ياسر" 4 سنوات مصاب باشتباه مابعد الارتجاج وكدمة بالرأس وسحجات بالجسم،"رحاب عاطف" 40 سنة مقيمة كفر الدوار بجرح قطعى بالكتف الأيسر، "أميرة ادهم" 20 سنة مصابة بكدمة شديدة بالصدر والبطن وجرح بالأذن اليسرى، "سناء سلامة "25 سنة مقيمة كفر الدوار مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.



وتم نقلهم لمستشفي ايتاي العام لتلقي العلاج اللازم