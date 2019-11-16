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مصر

8254 فرصة عمل برواتب تصل لـ5500 جنيه

السبت 16/نوفمبر/2019 - 09:30 ص
جريدة الدستور
دعاء جابر
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أعلنت وزارة القوى العاملة عن توفير 8254 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الاحتياجات الخاصة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، من الآن وحتى نهاية ديسمبر المقبل، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 5500 جنيه في بعض المهن، وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 33 شركة ومصنع قطاع خاص في عدد من المحافظات.

وقالت وزارة القوى العاملة، اليوم، إن نشرة التوظيف التي تصدرها شهريا تتضمن هذه الفرص والتي يأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص من خلال موقع الوزارة www.manpower.gov.eg تحت مسمى: "النشرة القومية للتشغيل"، لتوفير "حياة كريمة" مناسبة للشباب واستغلال طاقاتهم فيما يفيد المجتمع.

وأضاف وزير القوى العاملة، أن العمل مهم لرفع اقتصاد الدولة، والدفع بعجلة التنمية للأمام، قائلا: "نحن نسعى من خلال توفير فرص العمل للشباب بالقطاع الخاص إلى إكساب الشباب العديد من الخبرات المجتمعية التي تساعدهم في الارتقاء إلى ما يتمنون تحقيقه في مستقبله".

وتشمل فرص العمل المتوفرة: فني ميكانيكا معدات مخبوزات خبرة من 3 إلي 5 سنوات والسن حتى 45 سنة، والراتب 5500 جنيه، وفني تبريد وتكييف، وكهرباء كونترول، وسباكة ومشغل ماكينة تعبئة وتغليف بخط إنتاج مخبوزات، وسائقين درجة أولي وثانية، وعمال إنتاج وخدمات، ومخازن، وأمين مخزن ملم بالحاسب الآلي، وشيف مخبوزات، ومشرف صيانة، ومدير منتج طازج، ومخبوزات، وأفراد أمن، وخدمة عملاء اتصالات، وفوري وتفعيل خطوط، ودعم فني، ومدخل بيانات عبر الهاتف، ومبيعات، وخدمة عملاء، وأجهزة منزلية.

كما تشمل الفرص، مهندسين إنتاج بكالوريوس هندسة إنتاج، وسائق كالإرك، ولودر، وفنين صيانة (ميكانيكا وكهرباء) وخراط، ومحاسبين، وخياط، وكيميائي، وفني معمل، وكاشير، ووسيط تأميني، ومدير مبيعات، مسئول ائتمان، وطباخ، وبودي جارد، ومساعد مدير تدريب، ومنسقة تدريب، وموظف مكاتب أمامية.

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